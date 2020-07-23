الفحوصات الطبية “تعيق” التحاق مدافع “الأسود” بسبورتينغ لشبونة

أعاقت الفحوصات الطبية انتقال الدولي المغربي زهير فضال من فريق ريال بيتيس الاسباني إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكشفت صحيفة “آس” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الفريق البرتغالي يرغب في مناقشة قيمة الصفقة بهدف تخفضيها بعد الاتفاق السابق مع مسؤولي ريال بيتيس، والذي خلص إلى تحديد قيمتها في 3 ملايين أورو.

وشدد المصدر ذاته على كون الفحص الأول الذي خضع له فضال يوم السبت والثاني أمس الثلاثاء خلصا إلى معاناته من مضاعفات إصابة تعود إلى سنة 2018، وهو ما أثر على إجراءات التوقيع نتيجة تخوف الفريق البرتغالي من تكرار حالة اللاعب ماتيو.

من جهتهم، أوضح مسؤولو بيتيس أن الحالة الصحية لفضال جيدة وأن الإصابة غير مقلقلة مستدلين بمشاركة الدولي المغربي في 47 مباراة بعد عودته من الإصابة السابقة.