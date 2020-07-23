الجائحة ضربت جيوب المغاربة.. انخفاض متوسط الدخل الشهري بالنصف أثناء فترة الحجر

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن حجم تضرر الأسر المغربية بجائحة كورونا، والانخفاض الكبير الذي طال دخلها الشهري.

وقالت المندوبية اليوم الأربعاء، في تقريرها حول تأثير جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي للأسر، إن متوسط الدخل الشهري انخفض بالنصف أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تشبر مقارنة توزيع الدخل الذي صرح بع النشيطون المشتغلون قبل وأثناء الحجر الصحي، إلى أن هذا الانخفاض وصل إلى 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، وانخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال و42 في المائة لدى النساء.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغت نسبة انخفاض متوسط الدخل لدى الحرفيين 74 في المائة، و65 في المائك لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة للمستخدمين و32 في المائة بالنسبة للأطر المتوسطة و24 في المائة بالنسبة للأطر العليا و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين و44 في المائة لدى المأجورين.

وحسب قطاع النشتط، فقد بلغ هذا الانخفاض 68 في المائة بالنسبة للعمال في قطاع البناء والأشغال العمومية، و55 في المائة لدى العمال في القطاع الصناعي، و39 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات.

ويصل الانخفاض في متوسط الدخل الشهري، حسب الطبقة الاجتماعية إلى 67 في المائة بالنسبة للنشيطين المشتغلين المنتمين لفئة 40 في المائة من السكان الأقل يسرا، مقابل 32 في المائة بالنسبة لنظرائهم المتتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.