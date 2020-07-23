شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 صباحًا, 23 يوليو 2020 م سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 63,028 إصابة مؤكدة و 1,047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 3,882,167 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 141,677 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات أمريكا بكورونا تقترب من 4 ملايين والوفيات تتجاوز 141 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.