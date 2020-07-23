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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: نود رؤية المدارس تفتح 100% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود رؤية المدارس تفتح 100%، مضيفا خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: أمر ارتداء الكمامة متروك لحكام الولايات لكن أنصح بوضعها.
وأضاف الرئيس الأمريكي: معظم حكام الولايات يعكفون على بحث العودة للمدارس.
وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطة لإرسال ضباط اتحاديين إلى مزيد من المدن الأمريكية للتصدي لجرائم العنف في تصعيد لقضية حفظ "الأمن والنظام" التي يدخل بها انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.
كشف ترامب، الذي انضم إليه وزير العدل وليام بار في البيت الأبيض، النقاب عن التوسع في برنامج "عملية الأسطورة" ليشمل عدة مدن مثل شيكاجو وألبوكيرك ونيو مكسيكو، في جهد إضافي من قبل المسؤولين الاتحاديين للتصدي للعنف.
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