العراق يعلن بيعه النفط الخام لشهرين متتالين بأسعار فاقت خام برنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أعلن وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، عن بيع بلاده للنفط الخام لشهرين متتالين بأسعار فاقت خام برنت.

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وقال الوزير العراقي في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إن "العراق أقدم على بيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متتاليين بأسعار فاقت سعر خام برنت".

وأشار إلى أن "ذلك جاء لأول مرة في تأريخ العراق".

وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة النفط العراقية الشهر الماضي أن إجمالي صادرات العراق من الخام خلال شهر مايو الماضي بلغت 3.2 مليون برميل يوميا.