السفارة السعودية بالكويت: فتح المنافذ البرية لعودة السعوديين لبلادهم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أعلنت السفارة السعودية لدى الكويت، فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) إلى السعودية، بدون تصريح مسبق ابتداءً من الخميس.



وأوضحت السفارة السعودية - في بيان صحفي مساء اليوم /الأربعاء/ - أنه سيسمح كذلك بعودة مرافقي المواطنين السعوديين من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن المنافذ البرية على الحدود الكويتية السعودية مغلقة منذ شهر مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث تم فتحها استثنائيا في شهر مايو الماضي، لعودة المواطنين الكويتيين العالقين في السعودية، قبل أن يتم إغلاقها مجددا