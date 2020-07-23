برلمانى تونسى: تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشى اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أعلن النائب عن كتلة الإصلاح الوطني بتونس حسونة الناصفي، في تدوينه له، أن مكتب مجلس النواب التونسى سينظر اليوم الخميس، في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتم تحديد تاريخ الجلسة للنظر في ذلك. وكان قد تقرر تأجيل اجتماع مكتب مجلس النواب التونسى إلى اليوم الخميس، وفق ما أعلنته مصالح الإعلام بالمجلس.

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وكان من المقرر عقد اجتماع مكتب المجلس الأربعاء، للتداول في عدد من المسائل من بينها تحديد موعد للجلسة العامة، التي ستخصص للتصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وفق ما نشره النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني.

ونقلت صحيفة الجمهورية التونسية عن مصدر إعلامي تابع لإحدى الكتل البرلمانية، قوله إن جدول أعمال مكتب المجلس يتضمن مناقشة مسألة تخصيص جلسة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد أن تم ايداع طلب في ذلك بالمجلس يوم 15 يوليو 2020 بجمع 105 إمضاء، وكان الفخفاخ قد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية في ذات اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الجاري تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بدعم من عدد من الكتل البرلمانية (التيار وحركة الشعب والاصلاح)، بعد تجميعهم لـ73 صوتا.