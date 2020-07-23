الجيش الليبى: لدينا القدرة على تدمير أى سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، في تصريحات لقناة العربية الحدث، إن الجيش الليبى أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أى سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبى.

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وأشار رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، إلى أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أي سفينة.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن محاور مدينتي سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية.

وجدّد المسماري التأكيد على أنّ الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، لكنّه في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا.