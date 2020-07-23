تسجيل 900 حالة جديدة لفيروس كورونا فى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء عن تسجيل 900 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ السادس من يونيو الماضي.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن حصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بـ902 حالة جديدة وأصبحت 222402، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات اليومية تراجعت لحدود الـ900 لأول مرة منذ 44 يوما.

وسجلت السلطات الصحية التركية خلال اليوم الأخير 19 وفاة جديدة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 5545 حالة وفاة وتماثل 1203 مرضى للشفاء من "كوفيد-19" في تركيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 205214 شخصا.