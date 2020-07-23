العسكري | اليونان تصدر أوامر عسكرية عاجلة للقوات البحرية لمواجهة بحرية تركيا في المتوسط .. الجزائر : النيران أصحبت أقرب إلينا

نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت حال التأهب بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة، حسب ما أفاد مصدر في البحرية اليوم الأربعاء.

ويأتي الإجراء العسكري غداة احتجاج الخارجية اليونانية رسميا على إعلان أنقرة إرسال سفينة حفر تركية، للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو في جنوب شرق بحر إيجه.

وقال المصدر العسكري إن "الوحدات البحرية نشرت منذ الثلاثاء في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، وأضاف أن الوحدات مستعدة للرد على أي نشاط.

كما دعت البحرية اليونانية الملاحين إلى تجاهل القيود البحرية في المنطقة التي أصدرتها تركيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه دعا إلى اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب اليونانية يومي الخميس والجمعة، لإطلاعهم على القضايا الوطنية.

وأفادت أثينا بأن عمليات المسح التركية في منطقة الجرف القاري اليونانية تشكل تصعيدا في التوتر القائم في المنطقة التي يتنازع فيها البلدان حول الحقوق البحرية.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية، في بيان "نطالب تركيا أن توقف فورا أنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

النيران أصبحت أقرب إلينا وصوتنا سيكون أعلى

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في لقاء مع RT اليوم الأربعاء، إن النيران أصبحت أقرب إلينا وصوتنا سيكون أعلى بما يخص أمننا.

وأضاف صبري بوقادوم أن هناك تقارب أكبر في رؤية الحل بين الجزائر وتونس، مؤكدا أنهم يتواصلون مع الجانب المصري أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن بعض الأطراف لم تحترم "مخرجات برلين" بخصوص حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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وأفاد بأن الجزائر لا تتنافس مع المبادرات، مشيرا إلى تقارب موقف بلاده ومخرجات "مؤتمر برلين".

وأوضح صبري بوقادوم أن انتهاء الأزمة في ليبيا مبني على الحل السياسي فقط.

تركيا تخطط لزيادة قواتها في ليبيا إذا دخلتها قوات مصرية

نقلت صحيفة "زمان" عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية أنه تم الانتهاء من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع قرار البرلمان المصري بإسرال قوات إلى ليبيا.

وذكرت الصحيفة التركية على لسان هذه المصادر أن أنقرة "تراقب تبعات قرار البرلمان المصري عن كثب".

كما نقلت عن المصادر التركية أن أنقرة "مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض لها قواتها المتواجدة في ليبيا مهما كان الطرف الذي قام بالهجوم".

وشددت هذه المصادر على أنه إذا أرسلت "مصر قوات عسكرية إلى ليبيا فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد أكد مؤخرا أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا"، إلا أنه شدد في نفس الوقت على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال قالن في هذا الشأن: "عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)".

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب الصحافي جتينار جتين في تقرير نشر بموقع "خبر ترك"، أن تركيا ستتابع كافة التحركات العسكرية داخل ليبيا في الفترة المقبلة متابعة وثيقة بنفسها".

ولفت جتين إلى الزيارة التي قام بها زعماء 14 قبيلة ليبية إلى مصر في الأسبوع الماضي لطلب التدخل العسكري المصري في ليبيا، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان المصري على التحرك في ليبيا "من المتوقع أن يزيد من حدة التوترات في المنطقة خلال الفترة المقبلة".