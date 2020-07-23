"حماة الوطن" يهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو: ثورة دعمت حركات التحرر بكثير من بلاد العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب حماة الوطن، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكري 68 لثورة 23 يوليو المجيدة. وتقدم الفريق جلال الهريدي بالتهنئة للرئيس والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسب الطيبة التي أعادت الحكم للشعب، وقدمت مبادئ الثورة الستة التى صححت المسار للشعب فتملك أرضه ونهضت الصناعة وفرضت العدالة الاجتماعية، وأثرت فى محيطها العربي والإفريقى ودعمت حركات التحرر فى الكثير من بلاد العالم. Advertisements وذكر هريدي، "إذ نحيى هذه الذكري المجيدة وندعو الله أن يسدد خطي قيادتنا السياسية وجيشنا الباسل وشرطتنا الوطنية للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد. وتابع: "ونؤكد علي كامل دعمنا لرئيس الحمهورية في كافة خطاه من أجل الخير والتنمية لمصرنا الحبيبة".

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