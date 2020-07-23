شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان: استكمال مشروعات الصرف ومياه الشرب أولوية قصوى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشروعات المتوقفة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحى أولوية كبرى الفترة المقبلة، وذلك لأنها تحظى باهتمام شريحة عريضة جدا من المجتمع المصرى، وهناك الكثير من الطلبات فى هذا الصدد، مما يعنى أن الانتهاء من المشروعات المتوقفة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد الأولويات من أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة، وذلك ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بملف تحسين الخدمات والمرافق.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تلقت الكثير من طلبات الإحاطة خلال الفترة السابقة بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى بعض القرى، وكذلك إحلال وتجديد محطات مياه الشرب لتعظيم الاستفادة من قدرة هذه المحطات، وحرص جميع الأعضاء على ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية لجهاز مياه الشرب لنهو عدد من المشروعات العالقة على مستوى الجمهورية وفقا للضرورة القصوى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حصرا شاملا ودقيقا لكافة المشروعات المتوقفة فى القرى، والاعتمادات المالية المخصصة، ويتم تحديد الأولويات فى التنفيذ بناء على الحاجة الشديدة، ويتم وضع جدول زمنى للتنفيذ شريطة الالتزام بالتوقيتات الواردة به فى مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف، والتوسع فى توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وإيجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتى تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى.