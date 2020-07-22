بيضاويون وعيد الأضحى: القضية صعيبة معندناش باش نشريو وبغينا الدولة تعاونا – فيديو

تصوير: يونس السودي

عبر عدد من البيضاويين عن استيائهم من عدم قدرتهم على اقتناء أضحية عيد الأضحى، لكن العادات، والتقاليد تفرض عليهم ذلك، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الاقتراض، أو بيع بعض أثاث منازلهم، تماما كما صرح أحد المواطنين لـ”اليوم24″ بذلك.

وأضاف المتحدث نفسه أن تداعيات كوفيد-19، السلبية على المغاربة، الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية متوسطة، أرخت بظلالها على إمكانياتهم المادية، وبالتالي فهم غير قادرين على اقتناء الأضحية، ولوازمها.

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إلى ذلك، دعا البيضاويون، المتحدثون مع “اليوم 24″، المسؤولين إلى دعم استثنائي يخص مناسبة عيد الأضحى الدينية لفائدة المغاربة المحتاجين، الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية هشة، ويزاولون مهنا غير مهيكلة.

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