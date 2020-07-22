جنين: الشرطة الفلسطينية تقبض على مُشتبهٍ بقتل رجل في طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة الفلسطينية، في بيان، إنها قبضت على مشتبه به، في مقتل رجل يسكن قرب جنين، عُثِر عليه في مدينة طمرة، الأربعاء.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان "المُشتبه به"، يحمل هوية الضفة الغربية المحتلة، أو الهوية الإسرائيلية، غير أنه يُرجّح أنه من الضفة، كونها قبضت عليه في "كمين" كما أعلنت.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات: "بناء على معلومات توافرت حول مقتل مواطن أربعيني من بلدة ميثلون جنوبي جنين في بلدة طمرة بالداخل، تم الاشتباه بأحد الأشخاص و قامت قوة من المخابرات العامة بنصب كمين له وألقت القبض عليه".

وأضاف ارزيقات: "وبتنسيق وعمل مشترك تم تسليمه إلى المباحث العامة في شرطة جنين جهة الاختصاص، وبسماع أقواله أفاد بقيامه بعملية القتل قبل حوالي خمسة أيام ودفن جثمانه (جثمان ضحية القتل) في الداخل".

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وأضاف أنه تم "توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة حسب الأصول".

وعُثر على جثة شخص في مدينة طمرة، قبل ظهر الأربعاء. ورجحت مصادر محلية حينها، بأن الجثة تعود لشخص من منطقة الضفة، كان يبيت في طمرة، واستُدعي طاقم طبي إلى المكان وأقرّ وفاة الشخص.

وأفادت مراسلة "عرب 48"، إيناس مريح، بأن الشرطة طوّقت المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب، وفتحت ملفا التحقيق في ملابسات الوفاة.