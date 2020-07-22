شاهد.. البحسني يفتتح مقر الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية بالمكلا

الأربعاء 22 يوليه 2020

افتتح نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعهما مدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد سامي صالح السعيدي، صباح اليوم بمدينة المكلا، مقر الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية، برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وتحت شعار الوفاء لحضرموت.



وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت بإدارات وأقسام المؤسسة، متعرفين من مديرها العام على الأعمال والمهام التي تضطلع بها هذه الإدارات، والأعمال التكاملية بين منتسبي المؤسسة.

وخلال مراسم التدشين نقل نائب رئيس الوزراء تحيات فخامة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن افتتاح المقر الرئيس للمؤسسة الاقتصادية في عاصمة حضرموت مدينة المكلا يعكس جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في استقرار واستتباب الأمن، الأمر الذي ساعد على إيجاد بيئة مناسبة لإعادة تطبيع الحياة وإعادة عمل المؤسسات، معتبراً أن هذا الافتتاح يعد خطوة بارزة في حضرموت وعلى مستوى الوطن.

وشدد الخنبشي على أهمية توطيد العلاقة بين المؤسسة الاقتصادية والقطاع الخاص متمثلاً بالغرفة التجارية، لتقديم خدمات اقتصادية تتناسب مع أوضاع المواطنين، حاثاً قيادة المؤسسة على الإسراع بافتتاح المركز التجاري الذي سيخدم أهالي حضرموت وسيقدم لهم أسعاراً مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار، متطلعاً من قيادة المؤسسة أن تتدخل في كافة المشاريع الاقتصادية للإسهام في تعزيز اقتصاد الوطن.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات، وتقديم الرعاية اللازمة لتمكين المؤسسة الاقتصادية من أداء مهامها في خدمة المواطن والوطن بالشكل المطلوب، مشيداً بجهود قيادة المؤسسة الاقتصادية منذ وضع اللبنات الأولى حتى افتتاح المقر الرئيس للمؤسسة.

وأوضح المحافظ البحسني أن استقرار الأمن واستتبابه في محافظة حضرموت سيساعد المؤسسة الاقتصادية في أداء واجبها، وتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية بالمحافظة والوطن.

من جانبه بيّن مدير عام المؤسسة الاقتصادية أن افتتاح المقر الرئيس للمؤسسة الاقتصادية في حضرموت يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وان المرحلة القادمة سيتم خلالها إنشاء مركز تجاري بكلفة إجمالية تتجاوز ال 4 مليار ريال، إلى جانب تأهيل مصنع التمور الذي تعرض للتدمير بسبب الأعمال الإرهابية، وكذا تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، مؤكداً أن كل هذه المشاريع ستصب في مصلحة المواطن في حضرموت والوطن.

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وثمّن العميد السعيدي جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت ومساندتها لقيادة المؤسسة الاقتصادية، من خلال تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في المؤسسة، مشيداً في الوقت ذاته باستتباب الأمن واستقراره في المحافظة، الأمر الذي أسهم. بفعالية في افتتاح المقر الرئيس في حضرموت.

وتخللت مراسم الافتتاح اهازيج قدّمتها الفرقة النحاسية بالمنطقة العسكرية الثانية، ورقصات من الفلكلور الشعبي الحضرمي، وعرض ربورتاج يلخص أبرز أعمال المؤسسة الإقتصادية، ويستعرض تأسيس قاعدة جديدة لتحقيق التنمية والبناء.

حضر الافتتاح وكيل حضرموت للشؤون المالية الدكتور أحمد سالم باصريح، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي، ومديرو فروع المؤسسة الاقتصادية بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ومأرب.