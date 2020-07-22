شاهد.. البحسني يرأس اجتماعاً بقادة الألوية العسكرية لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية

الأربعاء 22 يوليه 2020

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، اجتماعاً بقادة الألوية العسكرية، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة.



وخلال اللقاء الذي حضره أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان أكد محافظ حضرموت على أهمية التلاحم وتكاتف الجهود للحفاظ على الأمن العام، والاستقرار الذي تنعم به محافظة حضرموت منذ تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وشدد القائد البحسني على قادة الألوية العسكرية برفع الجاهزية القتالية وتحفيز الأفراد ورفع معنوياتهم، للحفاظ على المكتسبات المحققة، وتحقيق نجاحات كبرى تليق بمقام قيادة المنطقة العسكرية الثانية، للحفاظ على تماسك حضرموت.

واستمع محافظ حضرموت من قادة الألوية إلى مستوى الجاهزية للألوية، والإنجازات العسكرية التي حققها منتسبو المنطقة العسكرية الثانية إلى جانب الأجهزة الأمنية، التي أثمرت عن استقرار الأمن واستتبابه في حضرموت.

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حضر اللقاء قادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.