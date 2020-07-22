الإمارات تلزم جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص كوفيد - 19

الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلزامية إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر" على جميع القادمين عبر مطارات الدولة " المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت" وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.



وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد - 19 " بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة. ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما أكدتا على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة.