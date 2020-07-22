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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية: بعض الشركات تطرح علاج كورونا خلال أسبوعين والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة المصرية للأبحاث، إن هناك بعض الشركات حصلت على ترخيص لاستخدام عاجل لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى طرح بعض الشركات علاج الفيروس خلال أسبوعين.
وأضافت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية المصرية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه ليس هناك دواء معين أثبت فاعلته لفيروس كورونا، وكل الأدوية الحالية في مراحل بحثية ومراحل التجارب، بينما هناك مراحل أوشكت على الانتهاء.
وتابعت أن الشركات التي حصلت على موافقة الطرح في السوق، من أجل الاستخدام المُعجل، في ظل الظروف الطارئة التي نعيشها، مشيرة إلى أن الأعداد تقل يومًا عن الآخر، وخطورة المرض، وهناك تحليل بيانات لنشر دوري للمواطنين من أجل تحديد عوامل الخطورة للمرض وعوامل الوفاة نتيجة المرض.
واستكملت، أنه من أجل تحديد أننا تخطينا مرحلة الذروة لا بد من الانتظار من أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأكثر، ومن ثم سيتحدد بعدها الأمر.
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