شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُلزم جميع القادمين إليها بإجراء فحص كورونا قبل السفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قررت الإمارات، اليوم الأربعاء، إلزام جميع القادمين إلى أراضيها بإجراء فحص فيروس كورونا قبل القدوم إلى الدولة بالإضافة إلى إجرائه في مطارات البلاد.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتوجب على جميع المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تفرض إجراء الفحص، الخضوع لـ”PCR” قبل الصعود على متن الطائرة.
وطالبت الإمارات جميع المسافرين القادمين إلى أرضها من مواطنين ومقيمين وزوار وركاب ترانزيت إجراء فحص “PCR” الخاص بكورونا قبل القدوم إلى أراضي الدولة ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
يذكر أن الإمارات أعفت الأطفال أقل من 12 عاما والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري والذي تمت صلاحيته لـ96 ساعة.
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