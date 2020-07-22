شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 667 إصابة جديدة و41 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 41 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.