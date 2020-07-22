" الثورية" السودانية تدشن نشاطها السياسي رسميا

دشنت الجبهة الثورية السودانية نشاطها السياسي رسمياً بالخرطوم، وذلك بعد سنوات من الكفاح المسلح الذي قادته فصائلها ضد نظام الإخوان البائد.



وأطلقت الثورية نشاطها السياسي عبر فعالية نظمتها داخل مباني وزارة الإعلام السودانية في الخرطوم، بحضور عدد من ممثلي الفصائل المسلحة وأنصارها في الداخل.

وتأتي الخطوة مع اقتراب توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والجبهة الثورية بعد أن قطعت المفاوضات الجارية في العاصمة جوبا شوطاً بعيداً وتبقى فقط ملف الترتيبات الأمنية.

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وأعلن القيادي في الجبهة الثورية الأمين داؤود بدء النشاط السياسي رسميا في الداخل، مشيراً إلى اقتراب موعد توقيع اتفاق السلام.

واستعرض داؤود في كلمته بحفل التدشين، المسيرة النضالية للجبهة الثورية منذ تأسيسها، لافتاً إلى أن "هذا التحالف يضم كل الطيف السوداني".

وكان الأمين داؤود وهو قائد حركة مسلحة بشرق السودان ضمن فريق التفاوض بجوبا، وعاد إلى الخرطوم بعد وقف المحادثات بمسار الشرق، وجرى احتجازه من قبل السلطات بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية، وتم الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وتأسست الجبهة الثورية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2011 كتحالف معارض لنظام المعزول عمر البشير، يضم كل الحركات المسلحة باستثناء حركة عبدالواحد محمد نور، وقوى ساسية مدنية تنضوي في تحالف قوى الإجماع الوطني.