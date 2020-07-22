مقتل 20 عنصرا من داعش بينهم قيادات شرقي الصومال

أعلنت القوات الخاصة بولاية بونتلاند، شمال شرق الصومال، مقتل عشرين عنصرا في تنظيم داعش الإرهابي، خلال 48 ساعة الماضية.



ونفذت هذه القوات العمليات العسكرية ضد داعش في قرى تورمسالي وعميرة في سلسلة جبال علي مسكات في إقليم بري شرقي الصومال.

وبحسب بيان رسمي، فإن من بين من سقطوا خلال العملية العسكرية من داعش قيادات رفيعة من بينهم صوماليين وأجانب.

وأكد بيان القوات الخاصة بولاية بونتلاند، أن "الضابط الأجنبي كان مسؤول التنظيم عن التدريبات وتنسيق العلاقات مع إرهابيي داعش خارج الصومال، الذي تواجد في الصومال منذ 2014م، لقي مصرعه خلال العملية.

وأعرب البيان، أن الإرهابي الأجنبي شارك جرائم اغتيالات وتفجيرات وهجمات دموية في الصومال، دون ذكر اسمه.

كما مارس المسؤول الأجنبي ضغوطا على سكان الأرياف البعيدة عن المدن، بالسطو على ماشيتهم والمنع بالقوة على رعيهم أجزاء واسعة من المراعي العامة.

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وأوضحت القوات أنها أحرقت مخازن تابعة لتنظيم داعش، تحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والذخائر ومواد مصنعة للمتفجرات.

وبحسب البيان، لم تقع أي إصابات في صفوف القوات المشاركة في العملية.

ووجهت القوات الخاصة بولاية بونتلاند دعوة إلى الشعب الصومالي لدعم الجيش في حربه على الإرهاب حتى لا يجد ملاذا آمنا.

بدورها، قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إنها قتلت سبعة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بعد توجيه ضربة جوية الثلاثاء في الصومال.

وأضافت القيادة، بأن العملية وقعت في قرية تمرشي (140كم) جنوب شرقي الصومال، ورجحت عدم سقوط ضحايا مدنيين جراء تنفيذ الضربة الجوية.

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم للجهود الصومالية ومواجهة التهديدات المتطرفة بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية.