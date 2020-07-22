الأمن القومي.. الاستثمار الحقيقي الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يجد المهتمون بالاستراتيجيات الدفاعية عمومًا، إجابة عن السؤال الملح حول قيمة الأمن مقارنة مع التكلفة، البعض يرأى أن التكلفة شيء غير مهم مقارنة مع العوائد الفعلية التي يمكن للأمن تحقيقها، ويرى البعض الآخر أن الحديث عن الأمن والسيادة مجرد ترف لا يستدعي تسخير إمكانيات الدولة كلها والاستدانة أحياناً مهما بلغت شدة التهديدات، بينما يرى البقية أن تكلفة الأمن يجب أن تكون على قدر الإمكانيات فقط ويجب عدم تجاوزها على الإطلاق، تلك الإشكالية ورؤاها المتعددة، يطرحها الكاتب عبدالله السيد الهاشمي في مقال بعنوان: "الاستثمار الحقيقي الأول".

الاستثمار الحقيقي الأول

يستشهد الهاشمي بكتاب "ديفيد جارنم"، بعنوان: أساسيات الأمن القومي"، ويقتطف منه أن هذه الأساسيات "ترتكز على الحفاظ على أمن الدولة وحماية حدودها ضد التهديدات الخارجية وحماية أراضيها وشعبها من التهديدات الأمنية الداخلية، وتسعى إلى تحقيق الرخاء والاستقلال الاقتصادي"، ليصل بنا إلى ما يراه معقولاً بأنه يجب عدم النظر إلى تكاليف الأمن القومي باعتباره سببًا في استنزاف الدولة بأي شكل، بل باعتباره الاستثمار الأول الحقيقي الذي يساهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى ما يحققه من نتائج مباشرة في حماية الوطن بإبعاد أية تهديدات، مهما قلّ أو كبر شأنها.