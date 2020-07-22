انت الان تتابع مستشارة البيت الأبيض: ترامب أوضح أنه غير راض عن الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي عندما سُئلت عن الرسالة التي تريد الولايات المتحدة إرسالها من خلال إغلاق القنصلية الصينية في ولاية تكساس يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال غير راض عن الصين بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 140 ألف أمريكي.
وأضافت ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن الإغلاق الذي تم قبل ساعات ”أعتقد أن الرئيس أوضح تماما أنه غير راض عن الصين- الواقع أن الفيروس الصيني أطلق إلى هذا البلد وفي أنحاء العالم مع القليل جدا من المعلومات والصدق والشفافية من الصين“.
وتابعت ”ما زلنا لا نحصل على معلومات من الصين. ما زلنا لا نعرف أرقام الحالات وأرقام الوفيات وما إلى ذلك“
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