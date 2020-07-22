ليبيا تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم 88 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان للمركز أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2176 حالة و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.

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وفى شأن أخر، قال مدير التوجيه المعنوي لبحرية الجيش الوطني الليبي: "قادرون على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى ، إن تركيا فتحت خطاً بحرياً للهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن أكثر من ألف مرتزق سوري من الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا.