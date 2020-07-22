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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول عراقي :أختطاف مواطنة ألمانية وسط بغداد مساس بسمعة البلاد في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
حذر رئيس لجنة حقوق الأنسان في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي اليوم الأربعاء من مخاطر أتساع عمليات أختطاف الشخصيات الأجنبية في البلاد لما من أنعكاس خطير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي.
وقال الصالحي في إتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الالمانية (د, ب. ا)-«إننا ندين بشدة هذا الفعل بأختطاف المواطنة الألمانية هيلا ميفيش الذي يتنافى مع القيم والأعراف ومباديء حقوق الأنسان وأخلاقية الأنسان العراقي».
وأضاف« هذا الفعل سيؤدي إلى إهتزاز ثقة الدول بالتعامل مع العراق في ظل إنتشار السلاح المنفلت بيد جماعات خارج القانون ونطالب الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في اتخاذ كل الأجراءات لمافيه مساس بشخصية الأنسان العراقي خارج البلاد ».
وأكد الصالحي«ليعلم الجميع أن لنا مواطنين عراقيين يعيشون في المانيا وهذا الفعل قد يؤدي إلى الحاق الخطر بحياة العراقيين المتواجدين في المانيا من قبل جماعات متطرفة انتقاما لهذه العملية وأن هذا الفعل سيضعف سمعة العراق أمام المجتمع الدولي لمافيه من مساس بالحياة الحرة الكريمة في العراق».
كان مسلحون مجهولون اختطفوا المواطنة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أول أمس الإثنين.
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