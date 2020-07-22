الصحة السعودية توضح كيفية ضمان عدم انتقال كورونا إلى كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

التعايش مع أفراد العائلة من كبار السن في ظل جائحة كورونا، يتطلب بعض التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهم، وضمان عدم وصول الفيروس إليهم.



وبهذا الصدد أوضحت وزارة الصحة السعودية أن هناك 7 شروط لا بد من تطبيقها وتشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، وهي:

التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، وغسل وتعقيم اليدين، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة.

إبعادهم عن التعرض المكثف للأخبار التي تتعلق بجائحة كورونا.

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إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل.

الحرص على جعلهم يتناولون الأدوية في مواعيدها، والالتزام بالخطة العلاجية الخاصة بهم.

الالتزام بمتابعتهم لمواعيدهم الطبية الضرورية.

الحرص على كونهم يأخذون قسطاً كافياً من الراحة.

إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي.