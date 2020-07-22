الولايات المتحدة تعتزم وقف بعض مساعدتها عن إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، عزم إدارة دونالد ترامب، وقف بعض المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا بسبب ما آلت إليه الأمور في ملف سد النهضة.



وبحسب ما نقلت مجلة “فورين بوليسي”، فإن إثيوبيا عزمت على ملء سد النهضة، وترتب على ذلك توتر شديد في علاقتها مع دولتي المصب مصر والسودان.

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وأشارت المجلة، إلى أن المسؤولين الأمريكيين رأوا أن واشنطن تدخلت كوسيط لحل أزمة سد النهضة، الذي تسبب في خلافات كبيرة داخل إدارة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها عن استكمال المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

وبعث رئيس الوزراء أبي أحمد، برسالة تهنئة بمناسبة الانتهاء بنجاح من مشروع المياه، مؤكدًا أن إتمام الجولة الأولى في غضون أيام قليلة قبل نهاية الشتاء هو علامة على انتصار كبير للبلاد.

كما شكر الشعب الإثيوبي، على دعمه لبناء السد، والمفاوضين الذين أنجزوا واجباتهم المهنية والمدنية خلال المفاوضات، وكذلك قادة البلاد السابقين الذين ساهموا في الوضع الحالي للسد