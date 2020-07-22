نشأت الديهي يكشف.. الجزيرة كانت على علم بهجوم كمين بئر العبد قبل حدوثه ويقدم الدليل!

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان كانوا على علم بالهجوم على كمين بئر العبد قبل حدوثه.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة نجحت في التصدي للهجوم وتمكنت من قتل 18 فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة، حيث كان هناك مخطط لإحداث تفجير مدوي؛ لتصدير صورة أن الجيش المصري الذي يريد مساعدة الليبيين غير قادر على حماية نفسه، في محاولة لإيقاف النفر الوطنية تجاه المنطقة الغربية لنصرة الشعب الليبي، وحماية الأمن القومي، معقبًا: “احنا مركزين أوي لهذه المحاولات للتشكيك، وزعزعة الثقة والاستقرار”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكد الديهي، أننا قضينا على الإرهاب من جذوره وبقيت بعض النهايات أوشكنا على التخلص منهم، ولن ينتهي الإرهاب في يوم وليلة ولكننا قمنا بمحاصرته وخنقه وتجفيف منابع تمويليه، معقبًا: “النمل بيطلع فجأة منعرفش جاي منين”.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم” أن معالجة bbc والجزيرة القطرية للهجوم على الكمين غير مهنية ولا موضوعية ولا أخلاقية.

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وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن أنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية .

وقد قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف ، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

وفي وقت سابق شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة ”حسم 2020″ التى نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، بأحد المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربي، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ.

ونفذت عدد من الوحدات البحرية أيضا، عددا من الأنشطة التدريبية فى إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.