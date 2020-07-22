تحركات عسكرية حول سرت.. والجيش الليبي يحذر تركيا وقطر برسالة «شديدة اللهجة».. و«المسماري»: الحل العسكرى جاهز

حذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكدا استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الإستراتيجية.

ومع اتجاه أنظار المنطقة إلى ليبيا، تشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعدادا لمعركة كبرى مرتقبة، تواصل تركيا، إلى جانب قطر، الحشد لها من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، لمواجهة الجيش الوطني الليبي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ومنذ أشهر، لم تتوقف أنقرة عن إرسال المرتزقة لدعم الميليشيات المتطرفة، بهدف تنفيذ أجنداتها في ليبيا، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن تركيا أرسلت ما يزيد على 16 ألف مسلح من سوريا إلى ليبيا.

وكشفت تقارير أخرى عن عزم تركيا الاستعانة بمرتزقة من الصومال، بدلا من المرتزقة الذين نقلتهم من الأراضي السورية للقتال في ليبيا.

وتهدف أنقرة إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية الليبية، وتحديدا منطقة الهلال النفطي، وتغيير موازين القوى في المنطقة كورقة تلعب على وترها أنقرة، للضغط على مواقف دول الجوار والمجتمع الدولي.

إلا أن الجيش الوطني الليبي حذر تركيا وقطر، من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، وأكد ثقته بدحر الميليشيات المدعومة منهما.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، في تصريحات تلفزيونية: "نقول لتركيا ونقول لقطر ونقول للميليشيات ونقول للمرتزقة: من لا يعرف التاريخ ويجهله فإنه يقع في الخطأ. وأكبر خطأ أن تفكر في بلد فيها رجال مثل ليبيا".

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وتتجه البوصلة نحو جبهة مدينة سرت التي تعد البوابة لمنطقة الهلال النفطي الليبي، حيث أكد مجلس النواب أن ميليشيات طرابلس المدعومة من أنقرة، تواصل حشد عناصرها قرب المدينة.

وتؤكد التحركات العسكرية رفض هذه الميليشيات، ومن قبلها تركيا، لأي مساع سياسية لأنهاء الأزمة.

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كافة ربوع الوطن. وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أنه لا يمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية، متابعا: "احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى إلى أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

قال وزير خارجية إيطاليا، إنه يجب استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بأسرع وقت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نائب المندوب السعودي في نيويورك: "نجدد دعم الحل السياسي بليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل". وأضاف نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة: "ندعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا".

وتابع نائب مندوب السعودية في الأمم المتحدة: "ندعم جهود وقف التدخلات بليبيا، وعلى الأطراف الليبية التعاون لإيجاد تسوية".