بعد «تحدي إثيوبيا» وانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. ترامب يتدخل ويهدد بتخفيض المساعدات لأديس أبابا

في واقعة توضح حجم التعنت الإثيوبي والأصرار على نسف المحادثات بين مصر والسودان بسبب سد النهضة، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين، الأربعاء، على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وذلك في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة.

وكشف مسؤولون في الولايت المتحدة الأمريكية، عزم إدارة دونالد ترامب، وقف بعض المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا بسبب ما آلت إليه الأمور في ملف سد النهضة.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي”، أن إثيوبيا عزمت على ملء سد النهضة، وترتب على ذلك توتر شديد في علاقتها مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأشارت المجلة، إلى أن المسؤولين الأمريكيين رأوا أن واشنطن تدخلت كوسيط لحل أزمة سد النهضة، الذي تسبب في خلافات كبيرة داخل إدارة دونالد ترامب.

ونقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن صحيفة فورين بوليسي الأمريكية تأكيدها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلوح بتخفيض مساعدات لإثيوبيا على خلفية سد النهضة. وأضافت فورين بوليسي: "تلويح أمريكى بمعاقبة إثيوبيا إذا تعثرت مفاوضات سد النهضة".

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وفى وقت سابق قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: "روسيا مستعدة لمواصلة مساعدة دول حوض النيل في البحث عن حلول مقبولة من جميع الأطراف المعنية"، لافتا إلى أنه "يجب تسوية المشاكل القائمة من خلال المحادثات والامتثال الصارم للقانون الدولي"، جاء ذلك خلال منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها عن استكمال المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

وبعث رئيس الوزراء أبي أحمد، برسالة تهنئة بمناسبة الانتهاء بنجاح من مشروع المياه، مؤكدًا أن إتمام الجولة الأولى في غضون أيام قليلة قبل نهاية الشتاء هو علامة على انتصار كبير للبلاد.

كما شكر الشعب الإثيوبي، على دعمه لبناء السد، والمفاوضين الذين أنجزوا واجباتهم المهنية والمدنية خلال المفاوضات، وكذلك قادة البلاد السابقين الذين ساهموا في الوضع الحالي للسد.