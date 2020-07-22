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الصين تحذر طلابها في الولايات المتحدة من خطر الاعتقال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذرت الصين، طلابها في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من خطر اعتقالهم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وطلبت الوزارة من الطلاب اتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.

ونقلت وكالة "'بلومبرج" للأنباء عن بيان على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الصينية على موقع "وي تشات"، أن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة أمتعتهم، واحتجازهم دون سبب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

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