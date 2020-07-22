محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
حذرت الصين، طلابها في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من خطر اعتقالهم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وطلبت الوزارة من الطلاب اتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.
ونقلت وكالة "'بلومبرج" للأنباء عن بيان على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الصينية على موقع "وي تشات"، أن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة أمتعتهم، واحتجازهم دون سبب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تحذر طلابها في الولايات المتحدة من خطر الاعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.