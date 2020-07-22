محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستواصل مطالبة حكام الولايات الأمريكية، بالحفاظ على الأمن، مع موجة العنف التي تشهدها البلاد منذ مقتل جورج فلويد في ٢٥ مايو الماضي، وهو رجل أسود قتل في مدينة مينيابوليس، بعدما ركع ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته لمدة ٩ دقائق تقريبًا.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، بشأن جرائم العنف في بعض المدن الأمريكية، إنه لن يتسامح مع القتلة والمجرومين الذين يزعزعون الأمن والاستقرار.
وأكد أن إدارته تعمل على نشر قوات فدرالية في ولاية شيكاغو لتطويق العنف بها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: طالبنا حكام الولايات بالحافظ على الأمن ونعمل على نشر قوات فيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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