دفاعا عن والدتها.. فتاة تقتل والدها بسكين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي حداد مسلح مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر قيام ابنته بطعنه بسكين مطبخ، خلال تدخلها للدفاع عن والدتها، في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوجته، بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وألقي القبض على المتهمة، وبعرضها على النيابة أمرت بحجزها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المجني عليه عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم محمد حبيش، معاون مباحث مركز الخانكة، بالواقعة، أخطر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم.م.ق" 42 سنة، حداد مسلح، مقيم أبوزعبل دائرة المركز، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة.م.ع"، 36 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية وأسرية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب، مما أثار حفيظة ابنتها "ياسمين.ا.م" 16 سنة، طالبة، فتعدت على والدها بطعنة بالصدر باستخدام سكين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة واعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب، ويسيئ معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يضرب والدتها ويتشاجر معها، حاولت التدخل لكنه أهانها وحاول ضربها، فاستلت السكين، وطعنته في صدره، فسقط غارقا في دمائه.