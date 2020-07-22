قرار جمهوري بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بكل من العيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحي المبارك.