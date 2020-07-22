بحرية الجيش الليبي : لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا

توعدت بحرية الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، قال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحفي:"سنستهدف أيقطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".
وأضاف:" لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا".
وجاءت تصريحات البدري خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.
وقال المسماري إن الجيش أبدى احتراما للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقفإطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات".
وأضاف أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.
وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.
وجدد تأكيده على أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
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