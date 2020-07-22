الصحة الموريتانية : تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور ولد الزحاف، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية

اليوم الأربعاء- إنه بعد إجراء 594 فحصًا، تم تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي إلى 6 آلاف و27 حالة.



وأضاف الزحاف، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 151 حالة تعافي ليصبح إجمالي الذين شفوا من الوباء 3 آلاف و977 حالة، في حين يتابع 1895 مصابا علاجهم في المستشفيات.