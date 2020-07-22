وزير خارجية أمريكا ينتقد سلوك الصين خلال الاشتباك الحدودي مع الهند

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة على الحدود بين الهند والصين هي أحدث مثال على السلوك غير المقبول للحزب الشيوعي الصيني ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأدلى بومبيو بهذا التعليق خلال قمة "أفكار الهند" لمجلس التجارة الأمريكي الهندي التي تجرى على الإنترنت، مضيفا "أنا واثق بأننا نستطيع من خلال تضافر جهودنا أن نحمي مصالحنا".

وتوترت علاقات الهند مع الصين بعد الاشتباك الدامي الذي وقع الشهر الماضي في منطقة جبال الهيمالايا مما تسبب في إطلاق دعوات في الهند لتوثيق العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اليابان.

وكانت سفن تابعة للبحرية الهندية أجرت هذا الأسبوع تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي، في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين الاتهامات

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بإثارة التوتر في المنطقة.

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفاءها تأخروا عن الرد على تعزز مصالح روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

وقال بومبيو في حديث لقناة DR التلفزيونية الدنماركية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا كنا ساذجين إلى حد ما، وشاهدنا كيف أصبحت مصالح ليس للروس فقط، بل وللصينيين أيضا، (في منطقة القطب الشمالي) تتعزز أكثر فأكثر".

وتابع بومبيو قائلا: "تأخرنا قليلا، لكن هذا الأمر لا بأس به. حدث لي أن تأخرت عن الحفلات في وقت سابق، لكنني استمتعت بها كثيرا".