220 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، 220 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 17962 حالة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، وفقا للتحاليل المختبرية، بلغ 1.047.871، حالة منذ بداية انتشار الفيروس في

المملكة".

وأفادت المعطيات الرسمية، بتسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في مراكش وواحدة بمدينة طنجة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 285 حالة.

وأكدت شفاء 247 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15.636 حالة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء، تسجيل 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة

بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17742 حالة، وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول

على نتائج سلبية من التحاليل بلغ مليونا و29 ألف حالة تقريباً منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 4 حالات وفيات، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 280 حالة، كما تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة.