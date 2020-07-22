بومبيو: الولايات المتحدة ستنجح في منطقة القطب الشمالي

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفاءها تأخروا عن الرد على تعزز مصالح روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال بومبيو في حديث لقناة DR التلفزيونية الدنماركية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا كنا ساذجين إلى حد ما، وشاهدنا كيف أصبحت مصالح ليس للروس فقط، بل وللصينيين أيضا، (في منطقة القطب الشمالي) تتعزز أكثر فأكثر".

وتابع بومبيو قائلا: "تأخرنا قليلا، لكن هذا الأمر لا بأس

به. حدث لي أن تأخرت عن الحفلات في وقت سابق، لكنني استمتعت بها كثيرا".

وأعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستنجح في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن الولايات المتحدة أعدت في العام الماضي استراتيجية جديدة خاصة بمنطقة القطب الشمالي الغنية بالموارد الطبيعية. وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء تعزيز مواقع روسيا في المنطقة واهتمام الصين بها. وتعتزم واشنطن

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مواجهة ما اعتبرته "تهديدا" لمصالحها الأمنية في القطب الشمالي من قبل روسيا والصين.

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء، أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأربعاء أن

الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق (372 وفاة).

وذكرت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 64534 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"،