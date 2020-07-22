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ومع ارتفاع حرارة الطقس والتصوير تحت أشعة الشمس الساطعة والحارقة، فقد مراسل قناة الإخبارية، عبد الله الغامدي، وعيه خلال إجرائه لقاء مباشرا على الهواء مع أحد الضيوف قبل أن يفقد توازنه ويحول الضيف دون سقوطه أرضا.
وانتقلت الكاميرا سريعا إلى الاستوديو، لكن الغامدي حرص على طمأنة الجمهور بعد ذلك، وقال إن الجو حار للغاية ودرجة الحرارة تصل إلى 50، موضحا أنه تعرض لإغماء بسيط لكنه عاد ليستكمل عمله.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مراسل من قناة عربية يغمى عليه أثناء حوار على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.