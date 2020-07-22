بالفيديو: مراسل من قناة عربية يغمى عليه أثناء حوار على الهواء مباشرة

ومع ارتفاع حرارة الطقس والتصوير تحت أشعة الشمس الساطعة والحارقة، فقد مراسل قناة الإخبارية، عبد الله الغامدي، وعيه خلال إجرائه لقاء مباشرا على الهواء مع أحد الضيوف قبل أن يفقد توازنه ويحول الضيف دون سقوطه أرضا.

وانتقلت الكاميرا سريعا إلى الاستوديو، لكن الغامدي حرص على طمأنة الجمهور بعد ذلك، وقال إن الجو حار للغاية ودرجة الحرارة تصل إلى 50، موضحا أنه تعرض لإغماء بسيط لكنه عاد ليستكمل عمله.