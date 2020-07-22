كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات سيف الظاهري أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المنازل “مع بث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة”. وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي أنه اعتبارا من الثالث من آب سيتم “رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 في المئة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي: صلاة عيد الأضحى ستقام بالمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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