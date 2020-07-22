كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. السودان تعلن عن تعين 18 محافظ من المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، عن قائمة بأسماء 18 محافظ للولايات السودانية، من المدنيين فى خطوة رئيسية ضمن إطار الانتقال الديمقراطى.

وقال حمدوك فى موتمر صحفى، إن الخطوة تأتى فى إطار استكمال هياكل السلطة المدنية، مبينا أن قائمة الولاة المدنيين، والذين سيتولون مهامهم فى الأيام القليلة القادمة اعتمدت بشكل كبير على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويأمل رئيس الوزراء السودانى أن تكون هذه الخطوة ذات أثر بالغ فى حفظ الأمن والاستقرار، ونقل ثمار الثورة الى الولايات ليجنى كل السودانيين ثمار التغيير الذى بذلوا فى سبيله كل غالٍ ونفيس.

وقال: "الأمانة التى حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضى بخطى موحدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل: حرية، سلام وعدالة".

وأشار، إلى أن التعديل الوزارى يأتى اليوم استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وتضمنت قائمة المحافظين الجدد:

- أيمن خالد نمر "ولاية الخرطوم".

- عبدالله شنقراى أوهاج "ولاية البحر الأحمر".

- عبدالله أحمد على إدريس "ولاية الجزيرة".

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- إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق "ولاية النيل الأبيض".

- سليمان على محمد موسى "ولاية القضارف".

- عبدالرحمن محمد نورالدائم التوم "ولاية النيل الأزرق".

- أ.د. آمال محمد عزالدين عثمان "الولاية الشمالية".

- د. حامد البشير إبراهيم "ولاية جنوب كردفان".

- موسى مهدى إسحاق "ولاية جنوب دارفور".

- صالح محمد صالح عمار حامد "ولاية كسلا".

- الماحى محمد سليمان الماحى "ولاية سنار".

- محمد حسن عربى "ولاية شمال دارفور".

- السيد د. محمد عيسى عليو "ولاية شرق دارفور".

- محمد عبدالله الدومة "ولاية غرب دارفور".

- أديب عبد الرحمن يوسف "ولاية وسط دارفور".

- آمنة أحمد محمد أحمد المكى "ولاية نهر النيل".

- خالد مصطفى آدم عثمان "ولاية شمال كردفان".

- حامد عبد الرحمن صالح "ولاية غرب كردفان".