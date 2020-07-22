انطلاق فعاليّات معرض كتاب جمعية الثقافة العربية الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جمعيّة الثقافة العربيّة، أن معرض الكتاب السنوي، سينطلق يوم غد الخميس، في مدينة حيفا، موضحةً أنه سيمتدّ حتى 27 تموز/ يوليو المُقبل.

وذكرت الجمعيّة أن المعرض، يبدأ منذ الساعة العاشرة، من صباح الغد، ويستمرّ حتّى التاسعة مساءً.

وقالت الجمعية إن "جميع فعاليّات المعرض سوف تكون رقميّة من خلال البث المباشر في فيسبوك، بسبب الظروف الحاليّة في ظل جائحة كورونا، إذ ارتأت الجمعيّة بضرورة تنظيم معرض للكتاب وتوفير الكتب العربيّة للجمهور مع الالتزام بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة، وذلك تشجيعًا للقراءة وممارسة الأنشطة الثقافيّة خاصّة في هذه الظروف التي تشهد حالات من التباعد الاجتماعي أو الحجر المنزلي"، داعيةً "الجمهور في حيفا وخارجها، للمشاركة في هذا المعرض ونشاطاته إن كان من خلال الحضور إلى المعرض، أو التفاعل مع أنشطته الرقميّة، خاصّة الطلاب الجامعيين، والمهتمين بالأدب والفكر والمعنيين باقتناء كتب أطفال مميزة".

وذكرت أن المعرض "يشمل آلاف الكتب العربيّة الصادرة في فلسطين والعالم العربي، وجزء منها يصل للمرة الأولى للداخل الفلسطيني، وتتنوع في مواضيعها، إذ يضم المعرض مئات العناوين المتخصصة في مجالات عدّة: في العلوم السياسيّة، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والفلسفة والفكر، والإعلام، والدراسات الثقافيّة، والعلاقات الدوليّة، والقضية الفلسطينيّة، ودراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، والمذكرات، ومجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها".

وأوضحت أن "المعرض (يبدأ) بمحاضرة افتتاحيّة رقميّة مع الدكتور، إلياس عطا الله، عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، تحت عنوان ’رشفات من العربيّة؛ محاضرات في التدقيق والتحرير’، في الساعة الثانية عشر ظهرًا، والتي سوف تُبث عبر صفحة الجمعيّة في ’فيسبوك’. وعند الساعة السابعة والنصف مساءً، سوف يُبث فيلم ’عائد إلى حيفا’ للمخرج، قاسم حول، عن رواية الأديب الفلسطيني، غسان كنفاني، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني".

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وأضافت: "أمّا يوم الجمعة 24 تموز (يوليو)، سوف يُقدِّم العازف، مجد شيتي، عزفا حيّا على آلة العود، كما سيُنظّم حوار رقمي بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، مع الفنان، نبيل العناني، حول كتاب مذكّراته "الخروج إلى النور" عند الساعة الخامسة عصرًا حيث يحاوره الفنان، راضي شحادة، وبمشاركة الكاتب، علي مواسي. وعند الساعة السابعة والنصف مساءً، سوف يُطلق الكاتب، راجي بطحيش، روايته ’الشّقة في شارع باسي’ الصادرة حديثًا عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر في بيروت، وسوف تحاوره الكاتبة، بكريّة مواسي".

وذكرت أنه في "يوم السبت 25 تموز (يوليو)، تُنظم ندوتان رقميّتان، الأولى حوار مع الكاتب الفلسطيني، محمد الأسعد، حول روايته ’أطفال الندى’، ويحاوره الصحافي، سائد نجم، عند الساعة الخامسة. أمّا الندوة الثانية ستكون حلقة نقاشيّة حول كتاب (المفكر العربي، د.) عزمي بشارة ’صفقة ترامب نتنياهو – الطريق إلى النص ومنه إلى الإجابة عن سؤال ما العمل؟’ الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة الكاتب، أنطوان شلحت، والباحثان معين الطاهر وعلي حبيب الله، عند الساعة السابعة والنصف مساءً (من اليوم ذاته)".

وتابعت: "يوم الأحد 26 تموز، تُنظّم أمسية قراءات نصوص أدبيّة وحوار مع مجموعة من الكتّاب الفلسطينيين الشباب عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بمشاركة كل من: علي قادري، ومحمود أبو عريشة، وميسان حمدان، ومي كالوتي، ورأفت آمنة جمال، وجدل القاسم، ويحيى عاشور وأمير حمد، وتُدير وتُقدّم الأمسية، الشاعرة، أسماء عزايزة".

ولفتت إلى أن المعرض يضمّ "مئات الكتب الأدبيّة من روايات ودواوين شعر ومجموعات قصصيّة عربيّة وأجنبيّة مُترجمة لأبرز الكتّاب، كما يُخصص المعرض زاوية لأدب الأطفال وأدب اليافعين، وسيوفّر المعرض أمام الجمهور إمكانية طلب الكتب إلكترونيًا وتوصيلها للمنزل عبر البريد، من خلال اختيار الكتب المتوفرة والمعلن عنها في موقع الجمعيّة في الإنترنت".

ونوّهت إلى أن المعرض يُنظّم في مكاتب جمعيّة الثقافة العربيّة في شارع المخلص "يود لامِد بيرتس 14"في حيفا.