اخبار العالم

الولايات المتحدة تعتزم وقف بعض مساعدتها عن إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعتزم وقف بعض مساعدتها عن إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020

كشف مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، عزم إدارة دونالد ترامب، وقف بعض المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا بسبب ما آلت إليه الأمور في ملف سد النهضة.

 

وبحسب ما نقلت مجلة “فورين بوليسي”، فإن إثيوبيا عزمت على ملء سد النهضة، وترتب على ذلك توتر شديد في علاقتها مع دولتي المصب مصر والسودان.

 

وأشارت المجلة، إلى أن المسؤولين الأمريكيين رأوا أن واشنطن تدخلت كوسيط لحل أزمة سد النهضة، الذي تسبب في خلافات كبيرة داخل إدارة دونالد ترامب.

Advertisements

 

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها عن استكمال المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

 

وبعث رئيس الوزراء أبي أحمد، برسالة تهنئة بمناسبة الانتهاء بنجاح من مشروع المياه، مؤكدًا أن إتمام الجولة الأولى في غضون أيام قليلة قبل نهاية الشتاء هو علامة على انتصار كبير للبلاد.

 

كما شكر الشعب الإثيوبي، على دعمه لبناء السد، والمفاوضين الذين أنجزوا واجباتهم المهنية والمدنية خلال المفاوضات، وكذلك قادة البلاد السابقين الذين ساهموا في الوضع الحالي للسد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعتزم وقف بعض مساعدتها عن إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا