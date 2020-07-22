شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستون وبكين تتوعد بالرد والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 طلبت الولايات المتحدة من القنصلية الصينية في هيوستون إغلاق أبوابها في غضون ثلاثة أيام، فيما توعدت بكين برد صارم.

وقال مصدر صيني مطلع إن بكين تدرس في المقابل إصدار أوامر بإغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان بوسط الصين. Advertisements وطلبت واشنطن إغلاق القنصلية بدعوى الحاجة لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة الأمريكية في منعطف حاد جديد في العلاقات التي تزداد توترا منذ بداية العام بعد اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد في ووهان. ونددت الصين بالخطوة الأمريكية واصفة إياها بأنها تصعيد. وقال مصدر مطلع على الأمر بشكل مباشر إن الصين تدرس إصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان بوسط الصين، والتي سحبت وزارة الخارجية الأمريكية منها الموظفين وأسرهم في وقت سابق من العام في ظل جائحة فيروس كورونا.

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