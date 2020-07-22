شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن اتهامها بجرائم إلكترونية والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 طالبت الصين الولايات المتحدة يوم الأربعاء بالتوقف فورا عن توجيه اتهامات إليها تتعلق بجرائم إلكترونية، وذلك ردا على اتهام أمريكي لصينيين اثنين باختراق بيانات تتعلق بمرض كوفيد-19 وأسرار دفاعية.

جاءت مطالبة الصين خلال تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين في إفادة صحفية يومية.

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