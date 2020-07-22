أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

الخليج 365

احصي أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة واميركا اللاتينية وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 16,00 ت غ.

ويواصل الوباء انتشاره واجبرت دول عدة على تشديد اجراءاتها. وفي اقل من خمسة ايام، احصيت مليون اصابة جديدة في العالم.

ومنذ اسبوع، يتم اعلان ما متوسطه اكثر من 230 الف اصابة يوميا وقد تضاعف عدد الحالات المؤكدة منذ 11 حزيران/يونيو.

واحصي ما لا يقل عن 15 مليونا وسبعة آلاف و291 إصابة بينها 617 ألفا و603 وفيات فيما شفي ثمانية ملايين و351 الفا و373 شخصا.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا مع ثلاثة ملايين و915 ألفا و780 إصابة (142 ألفا و312 وفاة).

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واحصى هذا البلد أكثر من 460 الف اصابة في اسبوع وفق معطيات مركز الوقاية من الامراض ومكافحتها، اي ما يتجاوز بعشرة في المئة الاسبوع الفائت (420 الفا).

وفي مؤشرات أخرى الى تسارع وتيرة الوباء، سجلت دول عدة او مناطق اعدادا قياسية خلال الايام الاخيرة على غرار استراليا (502 اصابة جديدة) وفق حصيلة الاربعاء.

وباتت الحصيلة الاجمالية فيها تناهز 13 الفا، فيما اعلنت هونغ كونغ الاربعاء 113 اصابة جديدة.

ولا تزال منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الثانية الاكثر تضررا من حيث عدد الاصابات في العالم (ثلاثة ملايين و956 ألفا و997 إصابة بينها 167 ألفا و377 وفاة)، تواجه انتشارا سريعا للوباء.

وعلى غرار الولايات المتحدة، سجلت اكثر من 460 الف اصابة اضافية في اسبوع.

وفي إفريقيا، حيث اعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تسارع تفشي الفيروس، تم تجاوز سقف 15 الف وفاة (15 الفا و765 وفاة من 753 الفا و124 اصابة)، فيما تجاوزت الحصيلة في الشرق الاوسط مليون اصابة (مليون و44 الفا و925 اصابة بينها 23 الفا و929 وفاة).

واحصت اوروبا مليونين و993 الفا و801 اصابة بينها 206 الاف و430 وفاة.

وتبقى اوقيانيا القارة الاقل تضررا مع 14 الفا و523 اصابة بينها 157 وفاة، علما بان عدد الاصابات الجديدة ازداد بقوة اخيرا مع احصاء 2224 اصابة الاسبوع الفائت مقابل 1481 في الاسبوع الذي سبقه، اي بزيادة نسبتها خمسون في المئة.