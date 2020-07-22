شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان يعتقل الصحفيين لرفضهم بيع أقلامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، إن نظام أردوغان وحكومته فرطوا في حقوق ضحايا الجيش الذين سقطوا في إدلب، وإن الصحفيين يدفعون ثمن قولهم الحقيقة.

وأضاف أوغلو، في تصريحات نشرتها صحيفة "الزمان التركية"، أن من باعوا مصانع صفائح الدبابات للأجانب وتركوا أرض البلاد وترابها وذهبوا لتهريب رفاة سليمان شاه، لا يمكنهم حكم أمتنا، سقط 33 من جنودنا في إدلب، هل تمت محاسبة مرتكبي هذه الجريمة؟، وفي فبراير الماضي، سقط 33 عسكريا تركيا قرب نقطة مراقبة في إدلب.

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وأكد كيليجدار أوغلو أن نظام حزب العدالة والتنمية يعتقل الصحفيين لرفضهم بيع أقلامهم وكلماتهم وعدم مبايعتهم لأردوغان ونظامه، مشيرًا إلى وجود ارتفاع كبير في أعداد الصحفيين والكتاب المعتقلين في الفترة الأخيرة.