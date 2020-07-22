شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن فتح باب التقدم لجوائز الصحافة المصرية عقب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هناك 17 مؤسسة صحفية حصلت على جوائز الصحافة المصرية، مضيفا أن التفوق الصحفى موزع على كل الحالة الصحفية المصرية، وتابع: "لولا الصحافة المصرية ما كانت النقابة وبقاء الصحافة بقاء لضمان النقابة" .

وأضاف رشوان، خلال كلمته بحفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، أن اللجنة الثقافية قررت فتح الاشتراك بمسابقة جوائز الصحافة المصرية بعد إجازة عيد الأضحى لأعمال 2019، متابعا: "النقابة تمر كما يمر العالم كله بظروف غاية الصعوبة، وحاولنا التوفير من الموارد والإمكانيات لأن نجعل الحياة الاجتماعية أسهل كثيرا، والمجلس قد اجتهد وله فى الاجتماع أجر واحد إذا لم يصب، وله أجران إذا أصاب، اجتهدنا من أجل رفعة هذه المهنة".

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

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وحصدت ”الخليج 365”، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل الخليج 365 علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365.

وفي صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365”، بالجائزتين الأولي والثاني، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.